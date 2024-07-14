14 июля 2024, 10:58

Еще три километра теплосетей заменят в Дмитрове к зиме

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В Дмитровском городском округе продолжается замена сетей. Всего к началу отопительного сезона капитально отремонтируют девять участков. Общая протяженность — три километра.

В местах, где теплотрасса проходит над проезжей частью, нужно временно ограничивать проезд. Подрядчик согласовывает организацию движения с дорожными службами и Госавтоинспекцией.

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выехал на все точки, пообщался с подрядчиком и напомнил, что весь объем должен быть выполнен строго по графику к началу отопительного сезона.

«Ремонт открытых магистральных участков теплотрасс в Дмитрове был необходим - они имели высокую степень износа и часто выходили из строя. Сейчас идут работы по перекладке теплоцентрали на улице Профессиональной», - сказал заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Отопление Дмитров
14 июля 2024, 10:34
Раскрываемость преступлений в Чехове выросла на 11% за первое полугодие
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Количество расследованных уголовных дел в Чехове выросло на 11,1%. Результаты работы отдела полиции городского округа за первое полугодие обсудили на оперативном совещании.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник полиции Азамат Батяев наградили лучших сотрудников отдела МВД за первое полугодие. На совещании также отметили, что в отделе открыто 70 вакантных мест. В ряды правоохранителей требуются как рядовые служащие, так и специалисты старшего начальствующего состава.

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Отдел МВД России по Чеховскому городскому округу поднялся в рейтинге Подмосковья с 38 на 16 пункт. Такой результат озвучили на оперативном совещании заместителю начальника главного управления МВД России по Московской области, городскому прокурору, начальнику следственного отдела, начальнику полиции и председателю чеховского суда. На заседании отметили снижение количеств убийств, краж, мошенничеств и преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота оружия. При этом на 60% выросло число расследованных уголовных дел, связанных с наркотиками.

«Движение идет в правильном направлении в работе отдела внутренних дел. 16 место в рейтинге среди Московской области - оно достойное для вашего отдела внутренних дел. Не надо на этом останавливаться», - сказал заместитель начальника главного управления МВД России по Московской области, начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиций Александр Воронин.

Преступления Чехов Полиция
13 июля 2024, 23:24
Легкоатлетка из Воскресенска установила рекорд на первенстве России
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Воскресенская спортсменка Алиса Махмутова стала рекордсменом первенства России по легкой атлетике в Смоленске. Участие в состязаниях приняли более 60 спортсменов из 69 регионов России.

Алиса Махмутова - воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске.

На первенстве России она выступила в двух дисциплинах: метание диска и толкание ядра. Алиса установила личный рекорд в метании диска: 52 метра и 14 сантиметров.

Также в прошлом месяце девушка показала высокие результаты на первенстве Московской области по легкой атлетике, завоевав сразу две золотые медали.

Теперь атлетка в составе сборной России поедет в Брест на международные соревнования дружественных государств.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Рекорды Воскресенск
13 июля 2024, 20:21
Представители «Точки притяжения» провели встречу с молодежью Мытищ
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Эксперты сообщества «Точка притяжения» встретились с молодежью в Мытищинском историко-художественном музее. Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Около 20 таких мероприятий пройдет по всему региону.

Собравшимся рассказали, как поучаствовать в федеральных программах и получить грант на продвижение своих проектов. Предприниматель, фотограф, блогер и участник проекта «Точки притяжения» Алена Смоляк поделилась с ребятами личным опытом.

Важность таких встреч отметил и куратор проекта Сергей Исаев. По его словам, подобные мероприятия помогают молодым людям найти способы для воплощения своих идей и проектов.

«Подобных встреч запланировано порядка 20 по всему региону. Мы надеемся, что они будут полезны для слушателей и помогут им достичь своих целей», - сообщил Сергей Исаев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Молодежь
13 июля 2024, 19:50
Более 1700 бегунов поучаствовали в полумарафоне в Сергиевом Посаде
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Третий старт летнего сезона «Суперлига Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде. В полумарафоне приняли участие более 1700 любителей бега.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартовали спортсмены с Красногорской площади. Маршруты марафона «Сергиевым путем» пролегали по центральным улицам города и вдоль основных достопримечательностей. Сначала соревновались взрослые спортсмены на дистанциях три, пять, 10 и 21,1 километров, а затем стартовали юные марафонцы от 4 до 11 лет на дистанциях в 300 и 600 метров.

После забега все желающие смогли посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, а также побывать в музее Игрушки, музейном комплексе «Конный двор», музеях Советского детства и Архитектуры в миниатюре «Арт-макет», а также в этно-парке «Кочевник».

Итоги забегов подвели среди мужчин и женщин в абсолютном зачете в каждой возрастной категории. Все участники получили памятные медали, а победителей и призеров отметили наградами и подарками.

Следующий забег «Большая Волга» пройдет в Дубне 24 августа, а 19 октября - традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN».

​Полумарафон «Сергиевым путем» состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад

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