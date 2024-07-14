Еще три километра теплосетей заменят в Дмитрове к зиме

В местах, где теплотрасса проходит над проезжей частью, нужно временно ограничивать проезд. Подрядчик согласовывает организацию движения с дорожными службами и Госавтоинспекцией.

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выехал на все точки, пообщался с подрядчиком и напомнил, что весь объем должен быть выполнен строго по графику к началу отопительного сезона.

«Ремонт открытых магистральных участков теплотрасс в Дмитрове был необходим - они имели высокую степень износа и часто выходили из строя. Сейчас идут работы по перекладке теплоцентрали на улице Профессиональной», - сказал заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Сергей Колков.