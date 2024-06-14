Еще свыше 30 жителей Подмосковья стали донорами крови

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акцию провели в честь Всемирного дня донора.

По словам заведующего отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталия Марчука, с начала года кровь сдали более тысячи человек. Процесс проводят в комфортных условиях, он занимает не более 40 минут.

«Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови. Затем она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», - сказал он.

Отделение работает в онкодиспансере с 1966 года. Обратиться туда можно по номеру 8-495-521-56-38.

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