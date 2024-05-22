Еще свыше 2 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье

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Как рассказли в подмосковном Минстрое, переселение проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Заявления на получение жилищных сертификатов поданы в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество в Шатуре (574), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (257), Ступино (230), Егорьевске (211), Воскресенске (194), Талдомском округе (151). Всего за данной мерой поддержки обратились 2857 человек. В настоящее время ведется выбор нового жилья и оформление документации», - сообщили в ведомстве.

Жилищные сертификаты дают воможность жителям переселиться из аварийных домов за счет государства. На них можно приобрести квартиру или дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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