Еще шесть поездов нового поколения «Иволга 4.0» начали курсировать по МЦД-4

Как отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев, совместно с департаментом транспорта Москвы продолжается обновление подвижного состава на диаметральных маршрутах. В настоящее время на МЦД-4 курсирует 16 современных поездов, из которых более половины составляют «Иволги 4.0». Они разработаны с учетом городских условий и соответствуют самым актуальным стандартам комфорта и качества.

Новая версия поездов отличается от предыдущих моделей наличием третьей двери в промежуточных вагонах, что ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров. Внутри составов представлены кресла с новым дизайном, которые оснащены откидными подлокотниками и подголовниками в форме ежевики.

Дополнительно предусмотрены поручни с мягким покрытием и зарядные устройства разного типа. Для удобства пассажиров установлены информационные табло и экраны, которые помогают не пропускать нужные остановки.