Еще семь контейнерных площадок привели в порядок в Лобне

В общественных пространствах ведутся работы по ремонту резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. Уже восстановлено покрытие спортивной площадки на улице 40 лет Октября, а также на детских площадках на улице Колычева, № 2 и № 5.

Также, в городе продолжается подготовка теплосетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. Специалисты занимаются восстановлением и обмуровкой котлового оборудования, чисткой теплообменников, обслуживанием запорной арматуры и устранением дефектов на баках химводоподготовки.

Кроме того, газовая служба провела техническое обслуживание газового оборудования на котельных Красная поляна, Луговая, Колычева, Дачная и Павлика Морозова, - сообщила в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

После завершения ремонтных работ ресурсоснабжающие организации города проводят работы по благоустройству. Так, приведены в порядок территории после ремонта кабельной линии по адресам: Маяковского, 3/8, Аэропортовская, 1А, Аэропортовская, № 4, Текстильная, № 8 и Ленина, 18.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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