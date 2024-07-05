Еще семь дворов в Химках благоустроят у концу июля
Семь дворов в разных микрорайонах Химок благоустроят до конца июля. Всего в этом году обновят 25 дворовых территорий.
Проведение работ по благоустройству обсудили на общегородском совещании.
«Во дворах проведут замену детских площадок, асфальтобетонного покрытия, озеленение, работы по установке камер видеонаблюдения, информационных щитов», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.
Также в Химках продолжаются работы по обновлению детских и спортивных городков. На сегодняшний день специалисты устранили более тысячи дефектов на игровых площадках.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».