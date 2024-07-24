Еще семь аварийных и два ветхих дома расселят в Мытищах до конца года

За прошлый год полностью расселили 20 домов и частично восемь. А 358 семей переехали в новые комфортные квартиры. Улучшить условия проживания горожане смогли благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». И работа в этом направлении продолжается.

Так, за первую половину 2024 года на территории городского округа Мытищи полностью расселили пять аварийных домов и частично 11. Благоустроенное жилье получили 200 семей. Домов из ветхого жилого фонда изменения также коснулись: один дом расформировали полностью, а один дом - частично. В результате 16 семей переехали в благоустроенные квартиры.

Завершить расселение семи аварийных домов планируют до конца 2024 года. Это дома № 1 и № 6 на улице Советской, № 49А по улице Ульяновской, № 33 по улице Железнодорожной, № 2 по улице Комсомольской, № 6 в 3-м Ярославском переулке, № 1 в Детском переулке. Также расселят два ветхих дома № 26А и № 28 на улице Академика Каргина. Таким образом, площадь ветхого жилья с высоким уровнем износа сократится на 765,3 квадратных метра, а 17 семей получат новое благоустроенное жилье.

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