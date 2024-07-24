24 июля 2024, 16:56

Еще семь аварийных и два ветхих дома расселят в Мытищах до конца года

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В Мытищах продолжают улучшать условия проживания горожан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца 2024 года расселят еще семь аварийных и два ветхих дома.

За прошлый год полностью расселили 20 домов и частично восемь. А 358 семей переехали в новые комфортные квартиры. Улучшить условия проживания горожане смогли благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». И работа в этом направлении продолжается.

Так, за первую половину 2024 года на территории городского округа Мытищи полностью расселили пять аварийных домов и частично 11. Благоустроенное жилье получили 200 семей. Домов из ветхого жилого фонда изменения также коснулись: один дом расформировали полностью, а один дом - частично. В результате 16 семей переехали в благоустроенные квартиры.

Завершить расселение семи аварийных домов планируют до конца 2024 года. Это дома № 1 и № 6 на улице Советской, № 49А по улице Ульяновской, № 33 по улице Железнодорожной, № 2 по улице Комсомольской, № 6 в 3-м Ярославском переулке, № 1 в Детском переулке. Также расселят два ветхих дома № 26А и № 28 на улице Академика Каргина. Таким образом, площадь ветхого жилья с высоким уровнем износа сократится на 765,3 квадратных метра, а 17 семей получат новое благоустроенное жилье.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
24 июля 2024, 17:39
Свыше 80 тысяч исследований на безопасность фруктов провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проверили более 81 тысяч исследований фруктов, ягод и бахчевых с начала года. С реализации сняли свыше 900 килограммов продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно проверяют продукты на содержание нитратов и других веществ. С начала года они взяли более 33 тысяч проб фруктов, ягод и бахчевых культур и провели 81,8 тысячи исследований. В результате с реализации сняли около 950 килограммов продукции.

Для проверки безопасности овощей и фруктов в Подмосковье работают государственные лаборатории, в том числе передвижные. В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли есть риск приобрести опасные для здоровья продукты, поэтому важно ходить за покупкамитолько в проверенные места.

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Сельское хозяйство Продукты
24 июля 2024, 17:34
Прокат электровелосипедов открыли в «Горках Ленинских»
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по прокату электровелосипедов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения», - отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Теперь гости смогут взять напрокат электробайк и покататься по территории заповедника. Чтобы начать поездку и оплатить аренду, понадобится мобильное приложение «Велобайк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Сельское хозяйство Продукты
24 июля 2024, 17:29
Более 1,5 тысячи жителей Химок получили значки ГТО в этом году
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Свыше 1,5 тысячи значков «Готов к труду и обороне» получили жители Химок в этом году. Это один из самых высоких результатов в Подмосковье.

Сегодня в активе жителей Химок около 1,5 тысячи золотых, 100 серебряных и свыше 60 бронзовых значков. Спортсмены сдали нормативы по отжиманиям, бегу на дистанциях, подтягиваниям и другим активностям.

«Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы для поддержания здоровья и физической формы. С каждым годом в нашем округе растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. Приятно видеть, что городские спортивные мероприятия пользуются большим спросом у жителей», - отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего за полгода значок «Готов к труду и обороне» вручили почти 9,5 тысячам жителей Подмосковья. Около 7,9 тысячи из них - золотые. Получить спортивный знак отличия может каждый. Для этого необходимо обратиться в центр тестирования, со списком их адресов можно ознакомиться на сайте Министерства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
24 июля 2024, 17:22
Котельные в деревнях Обушково и Новинки отремонтируют к концу июля
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Сотрудники Истринской теплосети обновляют некоторые котельные в округе. Из них уже четыре начали ремонтировать. Две из них – в Обушково и Новинках начнут работать 31 июля.

В деревне Новинки чинят трубопровод и арматуру тепловых сетей, в котельной №3 в селе Новопетровское на улице Полевая устанавливают современный теплообменник, осматривают арматуру труб и обновляют покрытие для топки котлов.

В деревне Обушково очищают теплообменники и фильтры, меняют краны на трубопроводах и отоплении. В городе Дедовск в котельной №4 меняют задвижки, ремонтируют трубопровод и проверяют запорную арматуру.

Две эти котельные начнут работать 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Отопление Ремонтные работы

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