Еще пять учителей из Химок получили сертификаты на льготную ипотеку

Вместе с Натальей Ищенко сертификаты получили еще четверо ее коллег: учитель начальных классов Юлия Викторова, учитель русского языка из «Аэрокосмического лицея» Наталья Великанова, учитель русского языка и литературы из школы № 30 Виктория Коровина и учитель физики из «Лиги первых» Екатерина Попова.

«Хочу поблагодарить правительство Московской области за то, что с этого года у педагогов многих специальностей появилась возможность претендовать на получение социальной ипотеки. Я очень люблю свое дело и мне особенно приятно, что мои заслуги оценили по достоинству», - поделилась педагог Наталья Ищенко.

Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года. Сертификаты на жилье по ней могут получить не только учителя, но врачи, молодые ученые и другие уникальные специалисты.

«В нашем округе и в области уделяют особое внимание поддержке специалистов, которые работают в сфере образования. Помимо социальной ипотеки для местных учителей и воспитателей предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе - компенсация за аренду жилья, пособие молодым специалистам и многое другое», - подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

Напомним, что учителя Химок могут воспользоваться и служебным жильем. Помимо этого, педагогам компенсируют проезд на общественном транспорте и стоимость путевок в санатории. Подготовившие двух и более стобалльников на ЕГЭ учителя также получают дополнительные выплаты.

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