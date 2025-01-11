11 января 2025, 12:56

Еще пять семей в Дмитрове получили свидетельства на жилищную субсидию

пресс-служба администрации Дмитровского м.о.
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Глава Дмитровского городского округа вручил документы на получение субсидии нескольким семьям муниципалитета. Теперь они смогут построить жилые дома или купить готовую недвижимость.

Накануне состоялась церемония вручения сертификатов. Их получили семьи Тумасян, Кокоревых, Смирновых, Шатохиных, Арутюняна и Оганесян.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно отвечать ряду критериев: быть моложе 35 лет, нуждаться в жилье, жить в Подмосковье и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья.

«Субсидия на приобретение или строительство своего жилья - это значительное подспорье для молодых семей. Она предоставляется в рамках подпрограммы „Обеспечение жильем молодых семей“ государственной программы Московской области „Жилище“, которая осуществляется при поддержке губернатора Андрея Воробьева », - сказал Иван Курданин.

Список получателей утверждает министерство жилищной политики. В этом году в него попали пять молодых семей из Дмитровского округа.

Семья Дмитров Квартиры
11 января 2025, 13:45
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
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Директор картинной галереи имени Горшина в Химках Марина Самбур победила в ежегодном конкурсе стипендий губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они вошла в пятерку лучших в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».

Теперь Марина Самбур получит финансовую поддержку от властей региона на реализацию ее художественно-музыкального проекта «Живописный концерт». В его рамках в октябре в галерее организовали интерактивное мероприятие «Ради мира на Земле. Василий Верещагин».

Посетители увидели на экране картины живописца, а также узнали об особенностях произведений. Атмосферу создавали классические музыкальные композиции, которые исполнили педагоги и ученики Центральной детской школы искусств.

Напомним, что стипендии присуждают на один год. Всего передали 15 стипендий в двух номинациях. Вторую вручали молодым талантливым авторам Подмосковья.

Награды Химки
11 января 2025, 13:39
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Медиасток.рф
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Метапневмовирус — вирус, который часто встречается в сезон простуд и ОРВИ. Врачи Ники детства рассказали, кто находится в зоне риска заражения, а также назвали методы борьбы с болезнью.

Вирус наиболее опасен для детей и пожилых людей. У этой категории пациентов он может вызвать пневмонию, бронхит или бронхиолит. Помимо этого, у людей, страдающих бронхиальной астмой, он может быть виновником ее обострения. В остальных случаях заболевание протекает легко, поэтому специфического лечения нет.

«Метапневмовирус не является новым, он давно существует среди других вирусов, с которыми мы сталкиваемся в сезон ОРВИ. По своим клиническим проявлениям он похож на легкую респираторно-вирусную инфекцию. Его симптомы такие же, как и у других простудных заболеваний: насморк, кашель, затрудненное дыхание и повышение температуры», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Как правило, заболевание передается воздушно-капельным путем. Пациентов лечат от него, как при обычной простуде: снижают температуру и используют сосудосуживающие средства.

«Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с больными людьми», - посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Несмотря на то, что специальной терапии от метапневмовируса нет, врачи призывают не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов обращаться к специалистам.

Здравоохранение Врачи Метапневмовирус
11 января 2025, 13:38
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
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Жители Химок могут грамотно утилизировать новогодние ели и подарить им новую жизнь. Акция стартует 15 января.

Живые и искусственные ели необходимо собирать в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Такие пункты приема открыли в каждом муниципалитете Подмосковья. В Химках это площадка «Мегабак» на улице Машинцева, а также пункты на улицах Планерной, Мичурина, в Сходне и Подрезкове.

«Из одной живой елки может получиться около 25 килограмм полезной щепы. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. В прошлом году на территории Московской области сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируем увеличение объемов», - сказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

После отгрузки деревьев, их переработают в щепу в специальных дробилках. Затем часть используют как компост, часть - для производства почвогрунтов.

Материал смогут использовать при высадке деревьев в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Также он пойдет на производство фанеры для производства детских площадок. Акция завершится 10 февраля.

Химки Переработка Экология
11 января 2025, 13:29
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
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Стилизованный по-праздничному троллейбус «Химкиэлектротранса» традиционно выходил на линию в новогодние каникулы. Накануне в администрации Химок рассказали о том, сколько пассажиров он перевез.

Троллейбус следует по маршруту № 1 - от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Он будет ездить до 14 января.

«Новогодний троллейбус - ежегодная традиция. Так наше предприятие поздравляет гостей и жителей муниципалитета», - отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кроме того, в Химках ездит и ретро-троллейбус. Сейчас его полностью обновили. В салоне есть советский билетный аппарат, компостеры, черно-белые фотографии, оригинальные гирлянды и елка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках состоялась ежегодная рождественская лыжная гонка. Участие в соревнованиях приняли свыше 60 спортсменов.

Химки Новый год

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