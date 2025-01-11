Еще пять семей в Дмитрове получили свидетельства на жилищную субсидию

Накануне состоялась церемония вручения сертификатов. Их получили семьи Тумасян, Кокоревых, Смирновых, Шатохиных, Арутюняна и Оганесян.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно отвечать ряду критериев: быть моложе 35 лет, нуждаться в жилье, жить в Подмосковье и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья.

«Субсидия на приобретение или строительство своего жилья - это значительное подспорье для молодых семей. Она предоставляется в рамках подпрограммы „Обеспечение жильем молодых семей“ государственной программы Московской области „Жилище“, которая осуществляется при поддержке губернатора Андрея Воробьева », - сказал Иван Курданин.

Список получателей утверждает министерство жилищной политики. В этом году в него попали пять молодых семей из Дмитровского округа.