Еще пять новых автобусов вышли на линию в Лобне

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. На прошлой неделе он пополнился на шесть современных автобусов, на этой - на маршруты вышли еще пять.

Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

Одиннадцать новых машин уже позволили заметно снизить нагрузку на городские маршруты. Кроме того, по просьбам пассажиров на видном месте появится табло с расписанием, а зону посадки у станции перенесут чуть дальше - к остановочному павильону, чтобы у людей была возможность укрыться от дождя и снега под крышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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