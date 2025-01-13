Еще пять молодых семей получили жилищные сертификаты в Солнечногорске

Жилищные сертификаты молодым семьям в торжественной обстановке вручила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Эта социальная выплата покрывает от 30% до 35% расчетной стоимости жилья. Владельцы сертификатов могут использовать их для приобретения квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Минимальная жилая площадь при этом должна составлять не менее 10 квадратных метров на человека.

Для участия в государственной программе «Жилище» возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

«Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации государственной программы „Жилище“ еще пять семей получили возможность улучшить свои условия проживания. Каждая из них - это наша гордость и будущее округа. Поддержка молодых семей помогает создать стабильную основу для воспитания детей и укрепления самых важных для нашей страны ценностей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, только за 2024 год более 270 молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий.