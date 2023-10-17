Еще пять комплексов для фиксации нарушений правил парковки закупят в Подмосковье
Центр безопасности дорожного движения Подмосковья закупит пять новых мобильных комплексов фиксации нарушений парковки. Они будут считывать и идентифицировать регистрационные знаки для проверки и передавать информацию автоматически.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, комплексы будут выявлять парковку в запрещенных местах. На закупку таких камер выделят свыше пяти миллионов рублей.
Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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