Еще пять комплексов для фиксации нарушений правил парковки закупят в Подмосковье

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, комплексы будут выявлять парковку в запрещенных местах. На закупку таких камер выделят свыше пяти миллионов рублей.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».