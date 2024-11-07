Еще пять детей-сирот в Подольске получили ключи от новых квартир
Пять жителей муниципалитета, оставшихся без попечения родителей, получили новые квартиры. Все они останутся жить на территории городского округа.
Ключи от квартир сиротам вручили заместитель главы Подольска Анжела Студеникина и депутат городского совета Виктор Щукин. Новоселы получили в подарок микроволновые печи.
Один из обладателей новой квартиры Вячеслав Романов поделился, что очень долго ждал этого события, и поблагодарил власти за возможность переехать в собственное жилье.
На территории Подольска при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется государственная программа «Жилище». До конца 2024 года обладателями новых квартир станут 49 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли 18-летнего возраста.
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