Еще одну земельную госуслугу перевели в онлайн в Подмосковье

«В Московской области доля госуслуг, которые доступны в электронном виде, достигла 95%. Однако мы не только переводим услуги в цифру, но и проводим работу по оптимизации. Умный сервис появился в интерактивных формах заявлений на несколько земельных услуг», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Напомним, ранее к земельным услугам подключили экспертную систему , которая позволяет выбрать нужную услугу, ответив на несколько вопросов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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