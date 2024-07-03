Еще одну услугу для приемных родителей перевели в онлайн в Подмосковье

«Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным, ранее получить такой документ можно было только при очном обращении в МФЦ», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что такое разрешение получают только опекуны детей старше 16 лет, которые обучаются в другом городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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