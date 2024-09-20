Еще одну сироту из Можайска обеспечили жильем благодаря соцпрограмме

Предприниматель Иван Борисенко запустил новый туристический проект «Зарайская баранка». Цель — возродить старинный рецепт выпечки и сделать ее одним из гастрономических символов древнего города.

Главная особенность зарайской баранки - ее способность увеличиваться в размерах. Как отмечается в источниках, «если положить ее в чай, она весь чай и выпьет».

Попробовать баранку, испеченную по старинному зарайскому рецепту, узнать ее тайны и легенды можно будет уже совсем скоро. Открытие планируется в декабре этого года.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что инвестиционный проект возник в том числе благодаря благоустройству, которое недавно провели в исторической части города. Обновленный вид старинных улиц привлекает не только туристов, но и предпринимателей, готовых открывать здесь бизнес.

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Чтобы реализовать идею, Иван приобрел в Зарайске старинный дом почти со 150-летней историей. В особняке на Красноармейской уже восстановили старую печь, отшлифовали полы и бревна, покрыли их лаком. Сейчас строители работают над организацией дополнительного пространства, чтобы посетителям было удобнее и приятнее проводить здесь время. В дальнейших планах благоустроить еще и прилегающую территорию.