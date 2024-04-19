Еще одну школу построят в Климовске в 2024 году
Школу на 1100 мест построят в микрорайон Климовск в Подольске. Работы планируют завершить до конца года.
Как рассказал в Минстрое Подмосковья, готовность объекта достигла 20%. Площадь четырехэтажного здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят блоки начальной, основной и старшей школы.
«На объекте 140 человек и шесть единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», - отметили в ведомстве.
В здании обустроят учебные классы, лаборатории, библиотечный центр, спортивный и актовый залы, столову и другие помещения. На территории появится спортивное ядро, доступное всем жителям Климовска.
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