Еще одну школу построят в Климовске в 2024 году

Новая услуга для организаций, которые готовят трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, появилась в Подмосковье. Теперь свидетельство о соответствии требованиям можно оформить в электронном виде.

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в „цифру“, но и оптимизирована», - рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Срок получения услуги сократился с 30 до восьми рабочих дней, а список необходимых документов уменьшился в три раза - с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство.

Услуга «Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины составляет 1600 рублей.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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