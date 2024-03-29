29 марта 2024, 12:54

Еще одну партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Солнечногорска

Пресс-служба администрации города или района
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Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Солнечногорске. Им отправят одеяла, маскировочные сети, носилки, одежду и многое другое.

Как рассказали в администрации, в сборе участвовали волонтеры, депутаты и другие неравнодушные жители. Такие полезные грузы отправляют на передовую каждую неделю.

«Гуманитарные грузы Солнечногорск отправляет еженедельно. И важно, что бойцов поддерживают наши волонтеры, депутаты округа, бизнес-сообщества и все неравнодушные жители. Горжусь этим единством и благодарю каждого за посильный вклад в Победу», - сказал глава округа Константин Михальков.

Бойцы получат антидроновые одеяла, маскировочные сети, средства гигиены, лекарства, гипс, а также письма от учеников гимназии № 6. Часть вещей передадут в госпитали и мирным жителям.

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Солнечногорск Волонтеры
29 марта 2024, 12:52
Строительство воспитательно-образовательного комплекса стартовало в Котельниках
Администрация Котельники г.о.
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Воспитательно-образовательный комплекс на 2,4 тысячи мест в микрорайоне Опытное жители города ждали не первый год. Сейчас стартовали работы по подготовке строительной площадки.

На территории будущего ВОКа снесли все гаражи, а исполнитель получил ордер на проведение земельных работ и начал комплекс мероприятий по переносу РТП-5 (ТП-29). Сейчас специалисты занимаются оформлением порубочного билета, а рабочие в самое ближайшее время приступят к расчистке территорий от насаждений.

ВОК будет включать в себя общеобразовательную школу на 2,1 тысячи мест, а также детский сад, который сможет принять до 350 воспитанников. Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Благоустройство Школы Строительство Котельники
29 марта 2024, 12:46
Юный житель Лобни победил на всероссийском турнире по фехтованию
Медиасток.рф
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Ученик школы № 3 в Лобне успешно выступил на всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти Владимира Мошталева. Юноша показал высокий уровень мастерства и занял 1-е место.

Аркадий занимается в спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта. В юном возрасте он уже является кандидатом в мастера спорта. Его тренирует Наталья Муршудова.

Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее пресс-служба администрации городского округа Лобня сообщила , что воспитанник «Академии спорта» Ника Митаишвили выступил на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Парень также стал победителем первенства региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

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Спортсмены Лобня
29 марта 2024, 12:36
Педагог-психолог Ольга Трунова стала победителем профессионального конкурса в Воскресенске
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Итоги муниципального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья» подвели в Воскресенске. Лучшей стала Ольга Трунова из школы № 2. Теперь она будет представлять Воскресенск на областном этапе.

Итоги конкурса подвели на заседании комиссии в Воскресенском научно-методическом центре. Эксперты оценили работы конкурсантов и их видеоролики с визитной карточкой, в которых участники рассказали о себе и своем опыте.

Лучшей назвали педагога-психолога из школы № 2 Ольгу Трунову. Призером стала Елена Дурманова из школы № 9. Они будут представлять городской округ Воскресенск на областном конкурсе «Педагог-психолог Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Воскресенск конкурсы
29 марта 2024, 12:34
Реставрацию мозаик Нади Леже в Дубне завершат через 2 месяца
Администрация Дубна г.о.
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Процесс реставрации мозаик Нади Леже продолжается в Дубне. Сегодня еще четыре полотна направили в Дубненскую мозаичную мастерскую для восстановления.

Речь идет о портретах выдающихся личностей: Льва Толстого, Леонида Когана, Зои Космодемьянской и Фернана Леже. Работы проводит дубненский мозаичист Михаил Поляков, который использует те же материалы, что использовала сама Леже.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что Михаил Поляков является опытным мастером, который с особой преданностью относится к своей работе.

«Вернем панно обратно примерно через два месяца», - добавил Максим Тихомиров.

Первые шесть мозаик художницы Нади Леже уже успешно отреставрированы и установлены в Доме культуры «Мир» ОИЯИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Реставрация

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