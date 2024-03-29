Еще одну партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Солнечногорска

Как рассказали в администрации, в сборе участвовали волонтеры, депутаты и другие неравнодушные жители. Такие полезные грузы отправляют на передовую каждую неделю.

«Гуманитарные грузы Солнечногорск отправляет еженедельно. И важно, что бойцов поддерживают наши волонтеры, депутаты округа, бизнес-сообщества и все неравнодушные жители. Горжусь этим единством и благодарю каждого за посильный вклад в Победу», - сказал глава округа Константин Михальков.

Бойцы получат антидроновые одеяла, маскировочные сети, средства гигиены, лекарства, гипс, а также письма от учеников гимназии № 6. Часть вещей передадут в госпитали и мирным жителям.

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