Еще одну незаконную постройку снесли по решению суда в Мытищах

Староста деревни Болтино полгода назад обратилась в администрацию городского округа Мытищи с жалобой на деятельность предпринимателя. Он организовал незаконный бизнес на Полевой улице. На участке владелец разместил склад автомобильных шин, стоянку грузовиков и вольеры с бойцовскими собаками, которые нарушали спокойствие местных жителей. А земля была предназначена для ведения крестьянской деятельности: выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных.

Специалисты Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ направили в арбитражный суд Московской области иск с несколькими требованиями к собственнику земли: снести конструкции и привести участок в порядок.

Владелец участка не стал оказывать сопротивление. За короткий срок он очистил территорию от самостроя и прекратил договоры аренды с предпринимателями, которые вели там бизнес.

Отметим, работу по выявлению нарушений в Мытищах ведут регулярно.