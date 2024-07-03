03 июля 2024, 15:52

Еще одну незаконную постройку демонтировали в Белоозерском

Администрация г.о. Воскресенск
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В городе Белоозерский на улице 60 лет Октября, 11, убрали незаконно установленный торговый павильон. Строение было возведено владельцем, однако необходимые документы на право размещения так и не были оформлены в соответствии с законодательством.

Демонтаж объекта произвели в рамках действующего постановления администрации о порядке выявления и устранения нестационарных торговых объектов, расположенных на муниципальных землях или на территориях без четко определенной государственной собственности.

Перед принятием решения о сносе, администрацией предприняты попытки найти хозяина павильона, однако владелец так и не объявился, что привело к принудительному демонтажу объекта.

В администрация города отметили, что работа по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг будет продолжена для обеспечения порядка и законности использования земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Законы Строительство Воскресенск
03 июля 2024, 16:16
Почти 2 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Бесплатная диспансеризация позволяет жителям Подмосковья держать здоровье на контроле и вовремя начинать лечение при необходимости. С начала года обследования прошли почти два миллиона человек.

«Помимо диспансеризации мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Так, жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день», - напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Результат диспансеризации можно узнать в том числе с помощью телемедицины. Врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Заключение с указанием результатов диагностики также направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

«Приятно удивлен, что теперь в Одинцове специальный блок для тех, кто проверяет здоровье. Очень удобно и быстро, а главное - нет столпотворения. Врачи сказали, что еще раз сюда приходить не нужно за результатами, все придет в электронную карту. Записали меня сразу на онлайн-прием к терапевту, чтобы он объяснил мне итоги осмотров», - рассказал житель Одинцова Петр Соколов.

Записаться на диспансеризацию можно на портале « Здоровье », по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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Диспансеризация
03 июля 2024, 16:13
Почти 200 тысяч доз вакцины от бешенства разложили в лесах Подмосковья с апреля
Unsplash
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В Московской области проводят усиленную работу по надзору за своевременным выявлением случаев бешенства у животных. В этих целях с апреля представители Минэкологии региона разложили в лесах свыше 190 тысяч доз вакцины.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, высокая температура воздуха провоцирует бешенство. Инспекторы госохотнадзора и охотпользователи контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа.

«За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», - уточнил министр.

Инспекторы также осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий. За три месяца в Московской области обнаружили павшими только две особи сойки, при этом, вируса птичьего гриппа у них не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Животные Минэкологии Подмосковья
03 июля 2024, 16:06
Юнармейцы из Лобни поучаствуют в межрегиональных патриотических сборах
Администрация г.о. Лобня
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Межрегиональные военно-патриотические сборы стартовали в Подмосковье. В них примет участие юнармейский отряд «Вертикаль» из школы № 2 города Лобни.

В рамках мероприятия участники сборов обучаются первой медицинской помощи и проходят курсы строевой и тактической подготовки. Также в программу включены занятия по туристической подготовке, работа в школе юного корреспондента и другие активности.

Напомним, что в Лобне активно поддерживается патриотическое воспитание молодежи и в школах регулярно проводятся уроки мужества, лекции о истории страны и встречи с ветеранами. Не так давно город стал местом проведения смотра юнармейских отрядов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Лобня Военные Школьники Патриотизм
03 июля 2024, 15:57
Еще 6 элементов для снижения скорости на дорогах обновили в Подмосковье
Пресс-служба Минтранса МО
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Специалисты «Мосавтодора» закончили ремонт шести поврежденных элементов для снижения скорости. Объекты выявили в ходе проверки региональных дорог.

Работы по восстановлению искусственных неровностей проводились на Лихачевском проезде в Долгопрудном, Угрешской улице в Дзержинском, улице Хлебникова в Егорьевске, улице Калинина в Малаховке городского округа Люберцы и на дороге в поселке Курсаково.

Искусственные дорожные неровности устанавливаются для контроля скорости на участках, где находятся важные общественные объекты, а также в опасных местах, где водители обычно превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрестках.

Специалисты «Мосавтодора» на регулярной основе проверяют состояние дорог и уделяют особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, искусственным неровностям, системам освещения и ограждениям.

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Дороги Ремонтные работы

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