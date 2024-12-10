Еще одну лыжную трассу оборудуют на горе Фавор в Истре в следующие выходные

В деревне Головино в спортивной школе олимпийского резерва «Истина» уже можно покататься на лыжах с 08:45 и до 17:45. Здесь оборудовали трассу с искусственным снегом протяженностью 15 километров.

В Истре уже в эти выходные появится еще одна лыжня на горе Фавор. Тут откроют три спуска по 250 метров, заработают четыре подъемника с тросом.

В лесопарках «Шишкин лес» и «Соколиная гора» обустроят трассы длиной 2800 и 3000 метров. В Павловской слободе заработает пункт проката.

В Дедовске на улице Энергетиков, дом № 15, и в поселках Глебовский у железнодорожной станции «Холщевики» и Агрогородок у дома № 6 организуют лыжни с разными дистанциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская слобода.

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