Еще одну госуслугу по строительству улучшили в Подмосковье

«С 2020 года в „цифре“ доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35», - сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Мингосуправления региона добавили, что перед началом строительства на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение. В Подмосковье такой документ выдает Департамент по недропользованию по ЦФО. Подать заявление на услугу «Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» можно на РПГУ.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».