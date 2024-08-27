27 августа 2024, 12:28

Еще одну бригаду из 18 врачей Подмосковья направили в помощь Курску

Медиасток.рф
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Подмосковье направило еще одну бригаду врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщил Минздрав региона.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что ранее регион уже направил в Курскую область специалистов, в том числе хирургов, травматологов и реаниматологов. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей. Туже же направили семь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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Здравоохранение Врачи Курская область
27 августа 2024, 13:36
Технику для обслуживания дорог обновили в Красногорске
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В муниципальном предприятии «Красногорской городской службы» обновили технику. В учреждение закупили новые машины, самосвалы и ГАЗели. Они будут обслуживать дороги округа.

Современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, автобус, грузопассажирские и пассажирские ГАЗели, тракторы и экскаваторы-погрузчики появились в «Красногорской городской службе».

«Большую работу по обновлению автопарка проводим в этом году в нашем муниципальном предприятии, и уже сейчас на базу учреждения поступило 68 единиц техники», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Модернизация особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего сезона. Также до конца года в округ поставят еще 31 единицу техники.

Глава муниципалитета отметил, что параллельно в организацию набирают персонал. Так, за три года на предприятии создали более 1000 рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Машины
27 августа 2024, 13:34
Команда из Подмосковья выиграла на чемпионате России по софтболу
Софтбольный клуб "Карусель"
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Команда Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Спортсменки вернули себе титул, которым владели до 2020 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В финале спортсменки из Рузы встретились с московской командой «Индианс». За пять иннингов «Карусель» разгромила соперниц со счетом 10:3. Бронзовым призером турнира стала также подмосковная команда из Тучково «ОСШОР-1».

«Карусель» была 25-кратным чемпионом России и выигрывала чемпионаты с 1994 по 2011 годы, а затем - с 2013 по 2019 годы. Теперь титул вернулся к рузским спортсменкам. Впереди у них финал Кубка России, который пройдет с 4 по 12 сентября.

Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

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Спортсмены Руза
27 августа 2024, 13:18
Около 7 тысяч человек осмотрели в передвижных комплексах НИКИ детства с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства в течение всего года выезжает в разные города Подмосковья для консультирования. С января врачи осмотрели уже почти семь тысяч пациентов.

С начала года передвижной комплекс НИКИ детства совершил 91 выезд. Врачи осматривают и консультируют пациентов с патологиями, на месте делают анализы крови и мочи, УЗИ.

«Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти семь тысяч детей, из которых более 200 направили на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В работе выездных бгид участвуют врачи разных специальностей. Это невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи
27 августа 2024, 11:26
Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе
Министерство ЖКХ Московской области
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Масштабные ремонтные работы детского сада завершили в центральном районе Мариуполя. Дошкольное образовательное учреждение пострадало во время боевых действий. Подмосковным строителям удалось восстановить объект, подготовив его к приему детей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Рабочие восстановили конструкцию здания, кровлю и фасад, а также заменили системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения. Помимо этого, в детском саду установили пластиковые окна, провели внутреннюю отделку, а также системы видеонаблюдения.

Обновленное учреждение сможет принять 145 детей в семи группах, включая логопедическую и коррекционную.

Напомним, проектом восстановления руководили ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Детские сады

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