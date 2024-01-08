Еще одну аварию устранили в котельной в Белоозерском

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Авария случилась 8 января в 07:45.

«В течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры», - информировал Малкин.

После запуска котла начался прогрев. Сейчас мобилизуются ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.

Глава Воскресенска заверил, что лично контролирует ситуацию с отоплением в городе.

Один из котлов в Белоозерском погас и в ночь на 7 января. Технологический сбой также быстро устранили, котел вновь заработал на полную мощность.

Многие жители микрорайона Климовск в Подольске остались без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Сейчас ситуация стабилизируется: за ночь тепло вернули примерно в 35 домов , а к концу дня отопление собираются восстановить в 95% многоэтажек.