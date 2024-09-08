Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря мерам региональной поддержки

Благодаря дополнительной поддержке все работы по газификации были выполнены бесплатно, а за газовое оборудование они заплатили всего 30 тысяч рублей, остальную сумму покрыла льгота.

Отметим, что с начала года в городском округе Коломна по льготной программе догазифицировано 20 домов, в восьми из которых проживают многодетные семьи. Региональные меры поддержки включают бесплатные работы внутри участка заявителя и возмещение расходов на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

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