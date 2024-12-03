Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Раменском

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев передал жилищный сертификат студентке колледжа Гжельского государственного университета Марии Козловой. Она учится по специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий». В ноябре Мария отпраздновала свое 18-летие, и, получив сертификат, сделала шаг к самостоятельной жизни.

Глава округа поздравил девушку с наступлением совершеннолетия и выразил уверенность, что собственное жилье станет для нее надежным фундаментом для будущего. Вместе с опекуном Мария уже выбрала квартиру, и, по словам Эдуарда Малышева, вскоре она сможет отметить новоселье.

Это уже двадцатый сертификат, выданный в этом году на территории округа детям, оставшимся без попечения родителей. Программа «Жилище» продолжает помогать молодым людям начать взрослую жизнь с надежной поддержкой.

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