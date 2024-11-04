Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Красногорске

Вот уже восьмой год сирота Богдан Хангильдин живет в Красногорске. Молодой человек учится в аспирантуре Московского государственного технологического университета «Станкин», работает инженером-технологом на машиностроительном заводе в Москве и увлекается спортом. Весной Богдан решил сделать предложение Анне. Вместе с невестой он приехал в администрацию Красногорска, чтобы получить ключи от собственной квартиры. Их молодому человеку торжественно вручил заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров.

«Ребята получили свой укромный уголок, где будут создавать прекрасную семью и воспитывать детей», - сказал он.

Отметим, что и по достижении 18 лет дети-сироты в Красногорске остаются в сфере внимания администрации городского округа, им оказывают юридическую помощь. А до конца 2024 года в муниципалитете подарят еще два сертификата и ключи от двух квартир.

Московская область остается единственным регионом, где сертификат на квартиру можно получить с 18 лет. В других субъектах России такая возможность у сирот появляется только с 23 лет.

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