04 июня 2024, 15:44

Еще одному сироте в Чехове вручили жилищный сертификат

Unsplash
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Жительница Чехова Елена Милкина получила сертификат на приобретение жилья как ребенок, оставшийся без попечения родителей. Важный документ по поручению главы городского округа вручил его первый заместитель Артем Попов.

Сертификат дает право самостоятельно выбрать квартиру в любом городе Подмосковья, но Елена решила, что останется в Чехове.

«Я живу здесь все свои 18 лет. Очень сильно люблю этот город, хочу учиться здесь и создать свою семью», - отметила девушка.

Выбор одобрила приемная мама Ирина Милкина.

«Спасибо огромное губернатору за то, что он дает детям такую возможность. Всегда очень волнительно, когда выпускаешь ребенка, очень тяжело. Уже выбрали ей квартиру. По деньгам проходим, на сертификат реально купить жилье в хорошем, достойном состоянии», - сказал она.

Начальник отдела жилищных вопросов администрации городского округа Чехов Юлия Палоян рассказала, что по госпрограмме «Жилище» с 2013 года обеспечили жильем уже 166 детей. В планах на этот год - еще 10 человек, из которых восемь изъявили желание получить сертификат.

Первый подарок для нового жилья Елены Милкиной - микроволновку - вручил руководитель объединения «Единой России» в Совете депутатов округа Константин Безрукавый.

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Чехов Сироты
04 июня 2024, 16:01
Турнир по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошел в Котельниках
Unsplash
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Соревнования по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошли в Котельниках. В турнире приняли участие 16 команд.

Сыграть мог любой желающий. Для этого необходимо было собрать свою команду и заявиться на турнир. Спортсмены ждут соревнований не только, чтобы погонять мяч, но и пообщаться, получить адреналин и новые эмоции.

По словам заместителя начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игоря Краевого, Кубок Кузьминского лесопарка проводят четвертый год подряд, соревнования уже стали традиционными. В этом году турнир проводили по олимпийской системе - то есть на вылет. В случае ничьи, команды били серию послематчевых пенальти.

Футбольный праздник прошел не только в честь Дня защиты детей, но и в честь Всероссийского дня футбола. Глава округа Сергей Жигалкин поздравил спортсменов и пожелал им удачи и красивой игры.

По итогу турнира определили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока, а победителем первенства Кузьминского лесопарка по футболу стала команда «Белая Дача».

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Спортсмены Футбол Котельники
04 июня 2024, 15:36
Незначительные повреждения после сильного ветра устранили в Лобне
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Последствия стихии, бушевавшей в Лобне вчера вечером, устраняют рабочие. Они закрепили части крыш, вевезли упавшие деревья, восстановили временный забор.

В городском округе Лобня вчера бушевала непогода. Незначительный урон, причиненный стихией, устраняют по горячим следам.

Рабочие уже закрепили часть крыши, которую сорвало порывом ветра на Юбилейной, 4к7. Также они восстановили временный забор на Чехова, 7а, снесённый стихией на проезжую часть. Строительное ограждение, упавшее на улице Дружбы, также вернули на место.

Упавшие деревья на улицах Крупской, Верхней и у дома 12а на Горке распилили и в ближайшее время вывезут.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Погода
04 июня 2024, 15:31
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 5 июня
Минтранс Подмосковья
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Специалисты подмосковного Минтранса проведут серию вебинаров о госуслугах по дорогах и транспорту. Они пройдут в среду, 5 июня.

Как рассказали в ведомстве, на вебинарах жителям помогут правильно подать документы на «Госуслуги» в сфере транспорта и дорог. Спикеры расскажут о частых причинах отказа и объяснят правильный порядок подачи заявок.

Среди тем вебинаров - согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода региональных дорог , разрешение на работу такси , обслуживание транспортных карт , предоставление земельных участков для строительства дорог и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно не доспустить роста жалоб на транспорт. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Госуслуги
04 июня 2024, 15:29
Около 80 литераторов встретились на творческом семинаре в Воскресенске
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В Воскресенске состоялся творческий семинар литературных объединений Подмосковья. Участие в нем приняли около 80 литераторов из 15 городских округов.

Традиционный творческий семинар литературных объединений Подмосковья состоялся в Воскресенской библиотеке. Обменяться опытом, пообщаться, обсудить профильные темы в секциях приехали около 80 представителей литературных объединений из 15 городских округов Московской области.

Участники представили свои произведения для обсуждения с коллегами и экспертной оценки в двух секциях: «Проза» и «Поэзия». Открыл семинар заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель Воскресенского ЛИТО «Радуга» им. И. И. Лажечникова Виктор Лысенков. Также с приветственными словами к участникам семинара обратились председатель правления Московской областной организации Союза писателей России, академик Российской академии естественных наук, доктор философских наук Сергей Антипов и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Подмосковные литераторы отметили высокий уровень организации мероприятия, а также высоко оценили взаимосвязь и сотрудничество управления культуры округа и Воскресенского ЛИТО «Радуга». Каждый участник семинара посетил достопримечательности Воскресенска - экскурсия стала частью программы события.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Писатели

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