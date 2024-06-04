Еще одному сироте в Чехове вручили жилищный сертификат

Сертификат дает право самостоятельно выбрать квартиру в любом городе Подмосковья, но Елена решила, что останется в Чехове.

«Я живу здесь все свои 18 лет. Очень сильно люблю этот город, хочу учиться здесь и создать свою семью», - отметила девушка.

Выбор одобрила приемная мама Ирина Милкина.

«Спасибо огромное губернатору за то, что он дает детям такую возможность. Всегда очень волнительно, когда выпускаешь ребенка, очень тяжело. Уже выбрали ей квартиру. По деньгам проходим, на сертификат реально купить жилье в хорошем, достойном состоянии», - сказал она.

Начальник отдела жилищных вопросов администрации городского округа Чехов Юлия Палоян рассказала, что по госпрограмме «Жилище» с 2013 года обеспечили жильем уже 166 детей. В планах на этот год - еще 10 человек, из которых восемь изъявили желание получить сертификат.

Первый подарок для нового жилья Елены Милкиной - микроволновку - вручил руководитель объединения «Единой России» в Совете депутатов округа Константин Безрукавый.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».