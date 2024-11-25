Еще одному сироте из Дмитрова вручили жилищный сертификат

Новосела навестили с подарками временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин и депутат окружного совета Светлана Тягачева. Иван признался, что ему очень нравится его теплая и уютная квартира.

Во время чаепития юноша рассказал, что учится на специалиста по техническому обслуживанию автомобилей. «Я должен обеспечивать и себя, и помогать моим бабушке, тете, младшему брату», - сказал Иван.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что законодательство об обеспечении жильем детей-сирот в округе соблюдается неукоснительно. Достигнув 18-летнего возраста, они все получают жилищные сертификаты. В этом году возможность приобрети собственное жилье получили уже 18 человек.

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