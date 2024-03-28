Еще одному ребенку из числа детей-сирот вручили сертификат на квартиру в Клину

Варвара с приемной мамой уже подыскали квартиру в Клину, которая устраивает семью по всем параметрам - жилье находится в центре города. Там уже есть вся бытовая техника и даже мебель.

«Радует, что все ребята, выходящие из клинских приемных семей в самостоятельную жизнь, выбирают местом для нее наш городской округ. Это означает, что Клин - город, в котором делается все, чтобы здесь хотелось жить, учиться, отдыхать и работать», - подчеркнула Сокольская.

С начала 2024 года уже четыре ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, получили сертификаты на приобретение жилья.

Напомним, возможность самим подбирать себе жилье в любом муниципалитете региона появилась у этой категории подмосковных жителей в 2023 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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