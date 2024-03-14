Еще одному фельдшеру в Сергиевом Посаде выдали квартиру по льготной ипотеке

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Виолетта Филиппова работает на Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи восемь лет. Она отметила, что участие в программе стало хорошей поддержкой для ее семьи.

«Мне всегда хотелось быть полезной. Мечтала получить такую специальность, которая пригодится в жизни. Чтобы иметь возможность оказать помощь и себе, и родным, и близким. Поэтому пошла в медицину», - поделилась она.

В семье Виолетты растет треълетняя девочка. По ее словам, социальная ипотека помогла им переехать в комфортное жилье в новом доме. До этого вместе с супругом и ребенком она жила в съемной квартире.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней жилье могут получить медики, учителя, ученые и другие профессионалы. Полный список специальностей доступен по ссылке.

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