Еще одно заброшенное здание отремонтируют в Наро-Фоминске
Еще одно неиспользуемое ранее здание приведут в порядок в Подмосковье. Оно находится на Автодорожной улице в Наро-Фоминске.
Здание площадью почти 996 квадратных метров находилось в областной собственности. Его приобрели более чем на 16 миллионов рублей.
«В этом здании ранее располагалась автобаза, и вот уже более 20 лет оно никак не используется. Выкупил его индивидуальный предприниматель, который планирует использовать объект под производственную базу», - уточнила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.
В здании проведут капитальный ремонт, там заменят все коммуникации.
Узнать подробнее обо всех выставленных на торги объектах можно по ссылке.
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