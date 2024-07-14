14 июля 2024, 22:02

Еще одно незаконное предприятие ликвидировали в промзоне Болтино в Мытищах

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На территории промышленной зоны Болтино в Мытищах предприятие-нарушитель организовало стоянку строительной техники. Мытищинский городской суд обязал компанию прекратить деятельность.

Администрация округа выявляет и ликвидирует работу незаконных организаций в промышленной зоне рядом с деревней Болтино в Мытищах. Недавно она уже обращалась в суд с требованием снести 14 строений.

Местные жители обратились в администрацию с жалобами еще на одно предприятие. Оно разместило стоянку строительной техники на территории промзоны Болтино. Кроме того, предприятие занималось просеиванием песка и грунта. Эти земли для таких работ не предназначены.

Администрация Мытищ обратилась в городской суд, чтобы запретить работу компании. А 10 июля суд удовлетворил требования муниципалитета.

Суд обязал нарушителя прекратить работы и привести земельный участок в порядок.

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Суд Строительство Бизнес
14 июля 2024, 18:54
Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды, а для тех, кому больше по душе спокойные занятия, в Подмосковье проводят компьютерные, уроки пения или рисования. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас в Подмосковье действуют 66 клубов «Активного долголетия», а число участников приближается к 400 тысячам человек.

«Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей размеренного времяпрепровождения проводим занятия по дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что каждый может выбрать себе занятие по душе. А вступить в «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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Андрей Воробьев Активное долголетие
14 июля 2024, 13:25
Роддом в Химках капитально отремонтируют в этом году
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Родильный дом в Химках капитально отремонтируют в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Обновления ждут пациенты и сотрудники медицинского учреждения.

Татьяна Норкина - акушерка. Работает в профессии 20 лет, из них более 12 - в родильном доме городского округа Химки.

«У меня бабушка медик. Она привила мне любовь к медицине. Ранее я видела, как она относится к своему делу - она была фельдшером на селе. Это значит - оказание разноплановой помощи всему населению. Будучи маленькой, часто бывала у неё в медицинском пункте. Позднее пришло осознание, что тоже хотела посвятить себя профессии», - сказала Татьяна Норкина.

Родильное отделение городского округа Химки станет современным акушерским стационаром для будущих мам и персонала. В прошлом году здесь начался капитальный ремонт. В здании проведут полную отделку помещений, обновят все инженерные коммуникации, установят новый вентилируемый фасад, заменят кровлю, окна и двери. В медицинском учреждении сделают одно-, двух- и трехместные палаты. В каждом блоке разместят индивидуальные санузлы с душевыми. Завершить работы планируют до конца этого года.

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Роддома Химки
14 июля 2024, 13:08
Ветеран труда провел урок мужества для учеников школы «Триумф» в Химках
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Ветеран труда Подмосковья Виктор Болотников провел «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках. Он рассказал о своем отце — участнике Великой Отечественной войны.

Муниципальный депутат Виктор Герасимов организовал «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках и пригласил ветерана труда Подмосковья Виктора Болотникова. Гость рассказал о том, как ценой своей жизни солдаты ковали Победу в Великой Отечественной войне.

«Виктор Васильевич - учитель по профессии и в прошлом дважды избранный депутат Химок, человек с активной жизненной позицией и богатым опытом. Он награжден знаком „С уважением от главы города“ и медалью в честь 100-летия Владимира Ильича Ленина за доблестный труд. Но самое главное - он хранитель семейной истории, живой свидетель подвига своего отца, участника Великой Отечественной войны. Именно рассказ о героическом пути отца и стал центральной темой встречи. Дети с огромным интересом слушали историю о ветеране, задавали вопросы, прониклись атмосферой прошлого и осознавали важность сохранения исторической памяти», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Виктор Герасимов добавил, что «Урок мужества» - это важная составляющая патриотического воспитания. Инна Монастырская - депутат рассказала, что в городском округе запущен новый проект «Химки. Успех в единстве поколений». Также есть виртуальный музей «Химки 1941-1945 - всё для фронта, всё для Победы!». Каждый желающий может услышать истории ветеранов Великой Отечественной войны из первых уст, а также увидеть экспонаты городских музеев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Ветераны Депутаты Великая Отечественная война
14 июля 2024, 12:50
Воспитанники «Совы» передадут храму Святой Троицы в Сходне нательный крест советского бойца
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Воспитанники патриотического объединения "Сова" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

Воспитанники патриотического объединения \"Сова\" имени Дмитрия Кириллова из Химок вернулись из поисковой экспедиции в Тверской области. Ребята передадут в храм Святой Троицы в Сходне нательный крест советского солдата.

В поисковый экспедиции приняли участие 25 человек отряда \"Страж\". Ребята тренировали навыки строевой подготовки, стрельбы из охолощенного оружия и работали с металлоискателем. Они искали артефакты времен Великой Отечественной войны.

«Участие ребят организовано в рамках старта нового поискового сезона «Вахта памяти 2024». Отмечу, что после этой удивительной поездки воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» смогли пополнить свой музей новыми экспонатами. Также мы передадим в храм Святой Троицы в Сходне найденный нами на советских позициях нательный крест военнослужащего», - рассказала руководитель военно-патриотического объединения «Сова», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Организатор поискового сезона \"Вахта памяти\" – региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций. Воспитанники военно-патриотического объединения \"Сова\" впервые приняли в нем участие в прошлом году. Экспедиция проходила в городе Гагарин Смоленской области. Школьники из Химок нашли гильзы, каски, бутылки, фрагменты пробитых лопат и фюзеляжа немецкого самолета. Экспонаты находятся в музее патриотического объединения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Школьники Великая Отечественная война

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