Еще одна выпускница из Воскресенска набрала 100 баллов на ЕГЭ

На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».