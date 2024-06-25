Еще одна выпускница из Воскресенска набрала 100 баллов на ЕГЭ
Выпускница лицея имени П. В. Стрельцова Маргарита Пылаева сдала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Девушка мечтает связать жизнь с языками и психологией.
Максимальный балл по английскому языку Маргарита Пылаева заработала благодаря подготовке с преподавателем Натальей Захаровой. Ранее выпускница побеждала на муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Также она является призером заключительного этапа этой олимпиады в 2022, 2023, 2024 годах. Маргарита - активный участник образовательных программ центра «Взлет».
Помимо учебы, выпускница лицея занимается стрельбой из лука, сапбордингом, йогой и психологией.
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