25 июня 2024, 17:07

Еще одна выпускница из Воскресенска набрала 100 баллов на ЕГЭ

Управление образования Администрации г.о.Воскресенск
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Выпускница лицея имени П. В. Стрельцова Маргарита Пылаева сдала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Девушка мечтает связать жизнь с языками и психологией.

Максимальный балл по английскому языку Маргарита Пылаева заработала благодаря подготовке с преподавателем Натальей Захаровой. Ранее выпускница побеждала на муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Также она является призером заключительного этапа этой олимпиады в 2022, 2023, 2024 годах. Маргарита - активный участник образовательных программ центра «Взлет».

Помимо учебы, выпускница лицея занимается стрельбой из лука, сапбордингом, йогой и психологией.

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ЕГЭ Экзамены Воскресенск
25 июня 2024, 18:06
Физкультурно-спортивная акция пройдет в Лобне 26 июня
Администрация г.о. Лобня
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На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
25 июня 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле
ЦППК
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Расписание электричек на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в июле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки будут действовать до конца июня и 1–2 июля. В это время график работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. При этом, первые рейсы в этом направлении выведены из расписания.

Пассажиров просят планировать свой маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Поезда Раменское
25 июня 2024, 18:02
Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов
Ирина Митюрина
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В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным - это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», - поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Волонтеры Животные Балашиха
25 июня 2024, 18:00
Более 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации
Администрация г.о. Лобня
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Свыше 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации. Более 40 из них отправили на дообследование для уточнения диагноза.

Маммографию необходимо проходить раз в два года. Это рекомендовано делать женщинам с 40 до 75 лет. Исключение - генетическая предрасположенность к онкопатологии - в этом случае обследование лучше проходить ежегодно.

«Рак молочной железы - наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в России. Оно находится на первом месте в структуре смертности женщин от онкологии. Число пациенток с такой болезнью увеличивается. Своевременно выявить рак поможет маммография молочных желез в двух проекциях. Это один из обязательных онкоскринингов в рамках диспансеризации женщин», - прокомментировала врач-рентгенолог больницы Лобни Ксения Снопова.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122. Сделать это онлайн получится на сайте mosreg.ru. Другие способы - через инфомат или лечащего врача. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Диспансеризация

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