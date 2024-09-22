22 сентября 2024, 18:31

Еще одна сирота из Можайска приобрела квартиру по жилищному сертификату

Unsplash
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Еще одна сирота из Можайска Мария получила ключи от квартиры, которую приобрела по жилищному сертификату. Право на покупку вручают совершеннолетним жителям, которые в детстве остались без попечения родителей.

Мария выбрала квартиру со свежим ремонтом, новой кухней, балконом и сантехникой со всеми удобствами: отоплением, водоснабжением и электричеством.

Девушку лично поздравил глава городского округа Денис Мордвинцев.

Отметим, 22 жителя Можайска получат сертификат для детей-сирот в этом году. Скоро еще семь жителей отпраздную новоселье.

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Можайск Сироты Квартиры
22 сентября 2024, 19:26
Жители Дмитровского Погоста в Шатуре впервые приняли участие на форуме ЖКХ
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Муниципальный форум «Управдом» в первый раз организовали для жителей села Дмитровский Погост городского округа Шатура. Он состоялся в местном доме культуры.

Открыл мероприятие доклад заместителя главы Шатуры Сергея Пигуля. Он рассказал о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

«Призываю жителей участвовать в проверках содержания своих домов, помогать выявлять недостатки», - сказал Сергей Пигуль.

Руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Маргарита Козлова отметила, что при осмотре местного жилфонда нарушений не обнаружили: в подвалах домов сухо, в подъездах убрали мусор, контейнерные площадки облагородили.

«Люди должны быть не просто собственниками, но и хозяевами своего общедомового имущества», - подчеркнула она.

Замначальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры Валерия Ермакова напомнила о порядке уборки площадок для сбора мусора. Она разъяснила, что стройотходы и крупногабаритный мусор запрещено выбрасывать в серые и синие баки. Для утилизации таких отходов необходимо заказать бункер.

Присутствующим на форуме рассказали и об удобстве онлайн-оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на мероприятии обсудили вопросы капремонта кровли и цоколя, правильности начислений за общедомовые нужды.

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Благоустройство ЖКХ Шатура
22 сентября 2024, 18:55
Педагог из лицея № 4 в Коломне стал лучшим учителем-предметником Подмосковья
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В Подмосковье провели Ежегодную областную премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Победила в конкурсе среди преподавателей музыки Людмила Южина из лицея № 4 Коломны.

Педагог из Коломны Людмила Южина отдала профессии 29 лет. Всю жизнь она посвятила музыке.

«Ответственный, трудолюбивый и творческий педагог. Ученики Людмилы Анатольевны - постоянные участники, призеры и победители творческих конкурсов и олимпиад по музыке, а также ученических научно-практических конференций по предмету», - рассказала директор лицея № 4 Наталья Ерасова.

Учителя не раз отмечали на муниципальном и региональном уровнях. Людмила Южина - победитель муниципального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя», лауреат Педагогического марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья - воспитанию будущего России».

Отметим, что в этом году уже в девятый раз проводят Ежегодный областной конкурс на премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Победителей отбирали в 18 дисциплинах по 17 учебным предметам и среди учителей младших классов. Лучшим преподавателям торжественно вручат по 300 тысяч рублей из областного бюджета.

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Коломна Школы Учителя Образование
22 сентября 2024, 18:43
Стройматериалы и инструменты отправили из Коломны в зону СВО
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Предприниматели городского округа Коломна передали в зону специальной военной операции строительные материалы и наборы инструментов. Груз отправится на Донбасс.

Партию строительных материалов и наборы инструментов отправили из Коломны на Донбасс. Гуманитарную помощь подготовили по просьбам военнослужащих округа: они возвращаются на фронт после отпуска и доставят груз.

Активное участие в сборе посылок в зону СВО приняли предприниматели Коломны.

«Благодарю каждого, кто не остается в стороне - чтобы там, на линии фронта, защитники ощущали нашу поддержку. Просил передать коломенским военнослужащим, чтобы не переживали за своих родных: мы стараемся окружить их заботой, вниманием и помогаем в решении различных вопросов», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Коломна
22 сентября 2024, 18:19
Готовность общественного транспорта к зиме проверили в Чехове
Телеканал «360»
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Первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проверил готовность общественного транспорта к зиме. Он посетил производственную базу «Мострансавто». ⠀

Специалисты «Мострансавто» уже проводят диагностику и подготавливают автобусы к предстоящим холодам.

«Сегодня приехали проверить, как у нас идет подготовка к зимнему периоду. Все ли у нас автобусы находятся в надлежащем состоянии, сколько у нас отремонтировано, есть ли запас», - прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

В этом году на линию вышли четыре новых ЛИАЗа отечественного производства. В штате работают более 250 человек: диспетчеры, водители и логисты.

«Каждый день на линию выходят 72 автобуса на 22 маршрута. Автобусы работают около 18-19 часов в сутки в две смены. В этом году предприятию будет 70 лет, как и городу Чехов. Оно образовалось в 1954 году отдельным автобусным парком. Называлось „Чеховское пассажирское автотранспортное предприятие“», - рассказал директор производственной базы «Чехов» Алексей Коркин.

Транспортную доступность в Чехове улучшают ежегодно. Появляются новые маршруты и техника.

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Чехов Автобусы

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