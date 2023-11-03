Еще одна школа по уходу за тяжелобольными родственниками открылась в Подмосковье
Еще одна школа родственного ухода заработала в Подмосковье. Теперь в Московской области десять таких учреждений.
«В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе Доброго дома „Раменский“», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Симуляционный класс в школе позволит обучающимся на практике узнать, как правильно ухаживать за подопечными. Всего курс рассчитан на 12 часов.
В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что такие школы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.
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