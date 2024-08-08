Еще одна семья приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Артем и Виктория Лебедевы воспитывают троих детей: 11-летнего Виктора, девятилетнего Льва и годовалую Варю. Все вместе они любят путешествовать на машине по России.

«Мы уже столько городов объездили: Нижний Новгород, Липецк, Геленджик, Анапа, Воронеж, Калуга. Большой семьей путешествовать на машине проще. К тому же это дает независимость. Всегда есть возможность составить собственный маршрут, задержаться в понравившихся местах», - рассказал Артем.

Раньше семья была вынуждена жить в «однушке», теперь они переедут в четырехкомнатную квартиру, где у каждого будет свои комната.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, у которых нет собственного жилья. Подать заявку можно по ссылке.

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