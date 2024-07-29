Еще одна семья из Воскресенска переехала в новостройку из аварийного дома

Представители подмосковного Минстроя провели прием жителей 29 июля. Встреча прошла в очном и онлайн-формате.

Как рассказали в ведомстве, в мероприятии участвовал первый замглавы министерства Константин Лапин, а также сотрудники профильных управлений.

Жители смогли задать волнующие вопросы по поводу переселения из аварийных домов, получения жилищного сертификата и других тем. Всего специалисты рассмотрели девять обращений из Щелкова, Сергиева Посада, Орехово-Зуева и Одинцова.

Так, Наталье Егоровой из Орехово-Зуева сообщили, что дои № 3 по Кооперативной улице включили в программу переселения. Работы планируют провести в этом году.

«Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле», - отметили в министерстве.

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