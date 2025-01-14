Еще одна семья из Сергиева Посада приобрела жилье по льготной программе

В семье Пустохиных восемь детей. Мама Галина рассказала, что о собственном двухэтажном доме они мечтали давно, поэтому приняли участие в программе.

«Будем выбирать, чтобы всем детям хватило комнат, чтобы двор был ухоженный, благоустроенный. В дальнейшем посмотрим, что кому захочется, будем воплощать в реальность. Живем дружно, каждый друг другу помогает, решаем проблемы вместе», - рассказала она.

Получить жилье или выплату по программе могут семьи, в которых семь и более детей.