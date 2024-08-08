08 августа 2024, 12:19

Еще одна подмосковная IT-компания получила грант

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковная IT-компания «Юзтех Профешнл» получила грант от правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Компания специализируется на разработке ПО и предоставляет услуги по созданию новых приложений, направленных на автоматизацию бизнес-процессов современных предприятий.

Напомним, чтобы получить грант, необходимо подать заявку. Сделать это могут предприятия, выручка от производства компьютерной техники которых составляет не менее 70%. Субсидию предоставляют предприятиям, если в их штат приняли не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников. При этом, они должны работать в Подмосковье минимум год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги Технологии
08 августа 2024, 12:54
Правила перевода земли под ИЖС и дачи планируют изменить в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье планирует увеличить размер платы при изменении вида разрешенного использования земельных участков сельскохозназначения. Подробности в ответ на запрос 360.ru привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ранее о том, что ведомство предлагает изменить правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку, со ссылкой на источники сообщал РБК.

Представители Минсельхоза в комментарии 360.ru отметили, что в области планируется увеличить платы при изменении вида разрешенного использования участков сельхозназначения. Перевод таких земель в другие категории, такие как ИЖС и СНТ, станет в 10 раз дороже и будет составлять 100% от разницы кадастровой стоимости, уточнили в ведомстве.

Там же пояснили, что часть от поступивших средств предлагается направить на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Помимо этого, в министерстве рассматривают вопрос об установке в правилах землепользования и застройки всех городских округов минимальной площади для земель сельскохозугодий и сельскохозпроизводства в размере двух гектаров.

Это необходимо, чтобы исключить бесконтрольное дробление земель сельскохозяйственного назначения, пояснили в пресс-службе.

Отдельно на повестке стоит тема проработки подхода изменения самого механизма принятия решений по изменению зонирования земель сельхозназначения.

Для каждого случая предлагается назначать обязательного инициатора и контролера, определять конкретные сроки реализации проекта и меры в случае его неисполнения в течение трех лет.

«[Эти меры] заключаются в возврате категории земельного участка в исходную - то есть земель сельскохозяйственного назначения», - заключили в пресс-службе.

Сельское хозяйство Строительство
08 августа 2024, 12:33
Голосование за проведение интернета в деревнях началось в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жители деревень и сел с населением от 100 до 500 человек смогут проголосовать за проведение скоростного мобильного интернета. В населенных пунктах-победителях новые вышки установят в 2025 году.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, голосование продлится до 17 ноября. В местах, которые выберут больше всего жителей, скоростной интернет появится в первую очередь. В прошлом году такую возможность получили 29 населенных пунктов.

«В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью деревни и села в 29 населенных пунктах Подмосковья. Например, это деревня Ямщина в Одинцове, поселок Поповка в Дмитрове, деревня Дмитровка в Шатуре и другие», - сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Такое голосование в Подмосковье проводят ежегодно. Поучаствовать в нем могут совершеннолетние жители региона. Для этого нужно отправить письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. В нем необходимо указать имя, адрес прописки и населенный пункт, где нужно улучшить связь. Сделать свой выбор также можно через «Госуслуги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Строительство
08 августа 2024, 12:17
Более 300 спортивных событий пройдет ко Дню физкультурника в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
День физкультурника пройдет в Подмосковье 10 августа. Во всех городских округах региона запланированы более 300 спортивных мероприятий.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, ожидается, что в фестивалях, спартакиадах, мастер-классах, открытых тренировках, веселых стартах примут участие более 50 тысяч человек.

С особым размахом День физкультурника отметят в Зарайске, Балашихе, Мытищах, Чехове и Наро-Фоминске.

Спортивные мероприятия пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Фестивали Балашиха
08 августа 2024, 11:48
Более 10 школ и детсадов построят в Красногорске в этом году
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
План работ по подготовке к новому учебному году озвучили в Красногорске. В округе должны построить четыре образовательных комплексов и семь детских садов.

На совещании с руководящим составом округа глава Красногорска Дмитрий Волков обсудил подготовку к новому учебному году и отопительному сезону. Во встрече участвовали представители служб и ведомств.

До 1 сентября в округе должны закончить строительство четырех образовательных комплексов и семи детских садов. Также нужно укомплектовать педагогический коллектив, обеспечить материально-техническую базу и безопасность дорожного движения.

Более чем 250 педагогам компенсируют затраты на аренду жилья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также на встрече поговорили о комплексной подготовке к осенне-зимнему сезону. Сейчас стоит задача сформировать запас оборудования для оперативного реагирования на нештатные ситуации и выстроить логистику.

Еще одной темой совещания стало развитие дорожно-транспортной сети.

«В этом году ремонтируем 26 участков муниципальных дорог, по двадцати из которых работы уже завершились. Обращая внимание на недопустимость нарушения сроков, указал на качество выполнения ремонта. Только добросовестный подход и понимание значимости поставленных задач как в дорожной сфере, так и в социальном строительстве, является главным критерием оценки, прежде всего, со стороны наших жителей», - прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы Строительство Детские сады

Новости по теме