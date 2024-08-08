Еще одна подмосковная IT-компания получила грант

Подмосковье планирует увеличить размер платы при изменении вида разрешенного использования земельных участков сельскохозназначения. Подробности в ответ на запрос 360.ru привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ранее о том, что ведомство предлагает изменить правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку, со ссылкой на источники сообщал РБК.

Представители Минсельхоза в комментарии 360.ru отметили, что в области планируется увеличить платы при изменении вида разрешенного использования участков сельхозназначения. Перевод таких земель в другие категории, такие как ИЖС и СНТ, станет в 10 раз дороже и будет составлять 100% от разницы кадастровой стоимости, уточнили в ведомстве.

Там же пояснили, что часть от поступивших средств предлагается направить на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Помимо этого, в министерстве рассматривают вопрос об установке в правилах землепользования и застройки всех городских округов минимальной площади для земель сельскохозугодий и сельскохозпроизводства в размере двух гектаров.

Это необходимо, чтобы исключить бесконтрольное дробление земель сельскохозяйственного назначения, пояснили в пресс-службе.

Отдельно на повестке стоит тема проработки подхода изменения самого механизма принятия решений по изменению зонирования земель сельхозназначения.

Для каждого случая предлагается назначать обязательного инициатора и контролера, определять конкретные сроки реализации проекта и меры в случае его неисполнения в течение трех лет.

«[Эти меры] заключаются в возврате категории земельного участка в исходную - то есть земель сельскохозяйственного назначения», - заключили в пресс-службе.