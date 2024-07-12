Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Жуковском по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анастасия Рискова воспитывает 14-летнего сына и 11-летнюю дочь. Семья ведет активный образ жизни, регулярно ходит в походы и занимается спортом. Ранее они жили вместе с родственниками. О программе поддержки Анастасии рассказал отец.

«Теперь у нас своя „однушка“ в двухэтажном доме. Мне очень понравился этот дом. Когда я первый раз туда зашла, еще топили. Стены толстые, тепло держат долго. На лестничной клетке только две квартиры. Сейчас мы доделываем ремонт. Как раз сняли обои, выбираем новые», - рассказала она.

В этом году участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Получить поддержку могут жители в возрасте до 35 лет, которые зарегистрированы в Подмосковье и не имеют собственной недвижимости. Подать заявку можно через «Госуслуги».

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