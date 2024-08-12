Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Лыткарине по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, ранее семья жила в однокомнатной квартире вместе с родителями. О программе поддержки Дарья узнала от знакомых.

«Мы остались в том же районе, где жили раньше, чтобы быть ближе к моим родителям. Взяли двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали, постепенно делаем ремонт, что-то улучшаем по мере надобности», - рассказала она.

Принять участие в программе поддержки могут жители до 35 лет, которые нуждаются в жилье и прописаны в Подмосковье. Пожать заявку можно по ссылке.

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