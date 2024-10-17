Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Луховицах по льготной программе

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Как рассказали в Минжилпоитики Подмосковья, мама и дочь получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». О такой возможности Алена узнала от друзей.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке. Состояние квартиры позволило сразу заехать и жить. Мы настолько счастливы, что обрели свой угол! Дополнительный плюс - школа рядом с нашим домом», - рассказала она.

Принять участие в программы могут жители моложе 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход для оплаты 65% расчетной стоимости.

Подать заявку можно по ссылке.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

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