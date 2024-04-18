Еще одна молодая семья получила квартиру в Сергиевом Посаде

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, У Иосифа и Елены Резниковых четверо детей. Старшей дочке восемь лет, а младшему ребенку один год. На протяжении 10 лет они жили в съемной квартире.

«Старшая Алеся ходит на танцы, ездим на соревнования. Василиса еще маленькая, поэтому занимается с логопедом. Мальчишки совсем малы. При этом мы стараемся заложить в детях то, чтобы они помогали друг другу, замечали, когда кому-то тяжело. Конечно, в зависимости от возраста, в каких-то нужных моментах», - рассказывает Елена.

Региональная программа поддержки позволила молодой семье обзавестись своими \"квадратами\". Они приобрели трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Нам нужна была и большая площадь. Получилось взять небольшую трешку на вторичном рынке. Сейчас идет ремонт, хотим, чтобы было уютно. Главное, что теперь у всех есть своя свое место», - говорит Елена.

Получить такую поддержку могут семьи в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье.

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