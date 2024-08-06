Еще одна молодая семья получила квартиру по льготной программе в Клину

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Елена Аксенова приобрела квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Она воспитывает твоих детей - 14-летнего Михаила, 12-летнего Егора и двухлетнюю Ксению.

«Мальчики увлекаются компьютером - играми, программированием. К нам домой приходит репетитор заниматься с ними английским. Вдобавок старший ходит на тяжелую атлетику. А малышке пока интересны мультики, очень нравится „Маша и Медведь“», - рассказала она.

Ранее семья жила в небольшой квартире, однако благодаря программе им удалось приобрести просторную «двушку» с двумя балконами.

Получить меру поддержки могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

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