Еще одна молодая семья из Щелкова получила новое жилье по льготной программе

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, инженер-конструктор Юрий, экономист Анна, их дочь и два сына получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей» «Старшему Володе семь лет. В этом году мы всей семьей ездили болеть за него на областной чемпионат по футболу. Он один из самых младших в команде. Мише четыре года. Он у нас второй футболист, у него отличные задатки. Дочке Ксюше только два года, она начала ходить в детский сад. Кроме того, как любая семья, на выходных мы стараемся выбираться на природу, ходить в музеи, зоопарк», - рассказал Юрий.

В новоей квартире супруги поклеили обои, перекрасили потолок и обновили ванную. После завершения ремонта они переедут в новое жилье.

Всего в этом году в программе примет участие 271 семья. Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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