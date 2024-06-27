Еще одна молодая семья из Истры получила субсидию на жилье

У Евгения и Елены двое детей - 12-летняя Кира и пятилетний Дима. Семья любит проводить время вместе на природе, в парке. Летом катаются на велосипедах и лодке, зимой ходят в бассейн.

Раньше молодая семья ютилась в «однушке». Узнав о возможности получить субсидию и улучшить жилищные условия, Левины решили попробовать. Собрали документы и подали заявку. Все получилось.

«Наш дом еще строится, будет готов в следующем году. Мы выбрали планировку „евротрешка“ - это две изолированные комнаты и одна большая, совмещенная с кухней. В районе очень хорошая, развитая инфраструктура», - говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Узнать подробности и подать заявку можно онлайн на сайте uslugi.mosreg.ru.

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