Еще одна многодетная семья в Домодедове приобрела квартиру благодаря жилищной субсидии
Многодетная семья из Домодедова готовится к новоселью. Недавно мама пятерых детей Юлия Пименова купила новую трехкомнатную квартиру на жилищную субсидию от Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.
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Юлия Пименова воспитывает пятерых детей: Роману - 17 лет, Илье - 13, тройняшкам Алине, Максиму и Артему - почти четыре года. Сейчас семья живет в съемной квартире, но совсем скоро они переедут в собственную.
Жилье подбирали в районе с удобной логистикой: рядом расположены школа и детский сад. Подходящий вариант нашелся довольно быстро.
По словам многодетной мамы, ей очень помогают старшие дети. Они присматривают за тройняшками после школы. Также семья получает положенные субсидии и льготы, которые периодически индексируются. Это позволяет покрывать все необходимые расходы. Вскоре семью ждет новоселье.