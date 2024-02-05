Еще одна многодетная семья в Домодедове приобрела квартиру благодаря жилищной субсидии

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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Юлия Пименова воспитывает пятерых детей: Роману - 17 лет, Илье - 13, тройняшкам Алине, Максиму и Артему - почти четыре года. Сейчас семья живет в съемной квартире, но совсем скоро они переедут в собственную.

Жилье подбирали в районе с удобной логистикой: рядом расположены школа и детский сад. Подходящий вариант нашелся довольно быстро.

По словам многодетной мамы, ей очень помогают старшие дети. Они присматривают за тройняшками после школы. Также семья получает положенные субсидии и льготы, которые периодически индексируются. Это позволяет покрывать все необходимые расходы. Вскоре семью ждет новоселье.