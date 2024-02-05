05 февраля 2024, 10:50

Еще одна многодетная семья в Домодедове приобрела квартиру благодаря жилищной субсидии

Телеканал «360»
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Многодетная семья из Домодедова готовится к новоселью. Недавно мама пятерых детей Юлия Пименова купила новую трехкомнатную квартиру на жилищную субсидию от Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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Юлия Пименова воспитывает пятерых детей: Роману - 17 лет, Илье - 13, тройняшкам Алине, Максиму и Артему - почти четыре года. Сейчас семья живет в съемной квартире, но совсем скоро они переедут в собственную.

Жилье подбирали в районе с удобной логистикой: рядом расположены школа и детский сад. Подходящий вариант нашелся довольно быстро.

По словам многодетной мамы, ей очень помогают старшие дети. Они присматривают за тройняшками после школы. Также семья получает положенные субсидии и льготы, которые периодически индексируются. Это позволяет покрывать все необходимые расходы. Вскоре семью ждет новоселье.

Льготы Дети Семья Город Домодедово
05 февраля 2024, 11:28
Почти 10 тысяч юных спортсменов прошли лечебные осмотры в НИКИ детства за год
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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства провели углубленные медицинские осмотры почти 10 тысяч детей-спортсменов в прошлом году. Это члены сборных команд Подмосковья по разным видам спорта.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля. В центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику. Они получают консультации врача по спортивной медицине, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, невролога, офтальмолога, хирурга, стоматолога, оториноларинголога, гинеколога, дерматолога, уролога, психиатра», - рассказала руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около трех часов. По его результатам юные спортсмены получают допуск к соревнованиям, а при отклонениях направляются на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Спортсмены Дети Врачи Медицина
05 февраля 2024, 11:17
Школу в ЖК «Новое Пушкино» построят в 2025 году
ГК Инград
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Строительство школы для 1050 учащихся продолжается в жилом комплексе «Новое Пушкино». На данный момент работы выполнили более чем на 50%. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте полностью завершили монолитные работы, внутреннюю кладку из газобетона, устройство кровли, а также работы по устройству наружных сетей. Напомним, общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

Школу возводит ГК «Инград». Строительство планируют завершить в 2025 году. Всего же в микрорайоне предусмотрено три детских сада и три школы.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Школы Пушкино
05 февраля 2024, 11:16
Безопасность 27 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
пресс-служба министерства экологии и природопользования МО
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За неделю в Подмосковье проверили безопасность 27 аттракционов. Из них нарушения выявили на двух зимних горках для катания.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, аттракционы проверили в парках и торговых центрах.

«Многие думают, что в отличие от каруселей зимние горки не должны иметь никакой разрешительной документации на свою работу, ведь это временная конструкция, без каких-либо механических элементов, однако думать так ошибочно. Как и любое другое развлекательное средство зимняя горка должна быть зарегистрирована в Управлении Гостехнадзора и быть оборудована по установленным требованиям», - сказала он.

Неделей ранее инспекторы выявили незарегистрированную горку для катаний в Серпухове, а в Красногорске приостановили работу башни свободного падения.

Жителей призвали внимательно выбирать аттракцион и обращать внимание на наличие номера, вывешенной инструкции и правил безопасности.

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Отдых
05 февраля 2024, 10:59
Рентген-кабинет открыли после ремонта в городской поликлинике Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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После капитального ремонта открыли рентген-кабинет в Лобненской поликлинике. Там установили новое оборудование для исследования грудной клетки, костно-суставной системы и лор-органов.

Стоимость нового оборудования составила 19,6 миллионов рублей. Его установили взамен устаревшего по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«В данном аппарате реализован современный подход к снижению лучевой нагрузки на пациентов, уменьшению времени исследований и повышению пропускной способности кабинета, соответственно. Также данный аппарат обладает возможностью телемедицинских консультаций в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского», - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.

Теперь в поликлинике планируется проводить более 45 тысяч исследований в год. Записаться можно с помощью лечащего врача через систему ЕМИАС.

Сегодня в Лобненской больнице заменили все аналоговое оборудование на цифровое. В этом году там также планируют установить новый аппарат МРТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Здравоохранение Лобня Поликлиники

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