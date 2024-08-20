Еще одна медсестра получила сертификат на льготную ипотеку в Дмитрове

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сертификаты по программе социальной ипотеки в этом году получат 160 медиков. Это врачи, фельдшеры и медсестры. Среди них Наталья Потапенко, которая работает в больнице в Дмитрове более 15 лет.

Наталья стала первой медсестрой, подавшей заявку на участие в программе. Ее поддержали коллеги.

«Буквально вчера уходила со смены. Все провожали, радовались за меня, просили звонить, делиться эмоциями, впечатлениями, рассказать, как все пройдет», - рассказала она.

Узнать больше о программе можно по ссылке.

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