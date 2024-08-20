20 августа 2024, 13:44

Еще одна медсестра получила сертификат на льготную ипотеку в Дмитрове

Министерство жилищной политики Московской области
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Медсестра Наталья Потапенко приобрела квартиру в Дмитрове благодаря льготной ипотеке. Ранее она жила в Тверской области и много времени тратила на дорогу до работы.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сертификаты по программе социальной ипотеки в этом году получат 160 медиков. Это врачи, фельдшеры и медсестры. Среди них Наталья Потапенко, которая работает в больнице в Дмитрове более 15 лет.

Наталья стала первой медсестрой, подавшей заявку на участие в программе. Ее поддержали коллеги.

«Буквально вчера уходила со смены. Все провожали, радовались за меня, просили звонить, делиться эмоциями, впечатлениями, рассказать, как все пройдет», - рассказала она.

Узнать больше о программе можно по ссылке.

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Врачи Льготная ипотека
20 августа 2024, 13:47
Туровскую школу в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю
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Капитальный ремонт продолжается в Туровской школе в городском округе Серпухов. Строительная готовность объекта достигла 90%. Открытие запланировано на начал учебного года.

Ремонт в этой школе не проводился с 1960 года. Этим летом здание полностью преобразилось внутри и снаружи. В этом учебном году ребят встретит обновленный фасад и комфортные кабинеты с современной мебелью и оборудованием.

В школе обустроили полноценный актовый зал, который ранее был совмещен со спортивным. Также ремонт провели в коридорах, на лестничных площадках и в холле. На этой неделе строители закончат фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство двора.

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Школы Серпухов
20 августа 2024, 13:38
Митинг в честь годовщины пуска первой жидкостной ракеты прошел в Нахабине
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Годовщину пуска первой жидкостной отечественной ракеты отметили в Красногорске. Торжественный митинг прошел в Нахабине.

Событие исторического масштаба в области науки и ракетостроения произошло 17 августа 1933 года на Нахабинском полигоне. Здесь испытали первую отечественную экспериментальную ракету на гибридном топливе - «ГИРД-09».

В этот день, спустя 91 год, ветераны, руководители школьных музеев, юные патриоты из отряда «Герои неба» и представители администрации собрались у памятника энтузиастам ракетостроения.

«Для меня это история, которую нужно знать, нужно о ней говорить. И я этим очень горжусь. Для меня очень приятно и отрадно, что именно на территории городского округа Красногорск, на нашей земле происходило зарождение покорения космоса. И сегодня большая честь находиться здесь и, можно сказать, прикоснуться к этой истории», - прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов.

В 1966 году ученики Нахабинской школы № 2 на собственные средства изготовили и установили обелиск на месте первого успешного запуска ракеты.

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Красногорск Ракеты История
20 августа 2024, 12:57
Матч чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске
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Матч 13-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Местный футбольный клуб встретился на поле с командой из спортивной школы «Одинцово». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Голы забили Артем Косович, Александр Салтанов и Никита Рыгин на 19-й, 37-й и 68-й минутах. В перерыве матча среди зрителей прошел розыгрыш ценных призов, сертификатов от партнеров и футбольной атрибутики.

«Футбольный клуб „Солнечногорск“ продолжает бороться за призовые места. По итогам 13-ти туров чемпионата солнечногорские футболисты занимают 4-е место турнирной таблицы. Они провели 10 победных игр и три раза уступили соперникам. От души поддерживаем ребят и желаем им успешных выступлений», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Следующий матч пройдет на стадионе «Металлург» в субботу, 24 августа. Спортсмены сыграют против команды «ВДВ-СпортКлуб» из Наро-Фоминска.

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Одинцово Спортсмены Солнечногорск Футбол
20 августа 2024, 11:57
Жители Подмосковья 7 миллионов раз обратились к сервису по статусу отключения горячей воды
Unsplash
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Жители Подмосковья почти семь миллионов раз воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента запуска сервиса. Большинство из них, более 4,7 миллионов, использовали мобильные устройства, а около 2,3 миллиона — стационарные компьютеры.

В сервисе представлено 54 тысячи многоквартирных домов региона, доступных для поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Карту коммунальных услуг запустили еще в 2020 году. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

«Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний и поставщиков ресурсов», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

С мая активность на карте значительно возросла. Это связано с плановыми отключениями горячей воды, которые необходимы для подготовки коммунальных систем к отопительному сезону и обеспечения надежности теплоснабжения зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление

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