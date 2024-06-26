Еще одна медсестра из Одинцова приобрела жилье с помощью социальной ипотеки

Общий стаж медицинской сестры Веры Тикшаевой составляет 25 лет. Последние годы она работает вместе с врачом-педиатром.

В семье Тишкаевых трое детей. В Одинцове они жили в квартире, предоставленной по социальному найму. О жилищной программе рассказали коллеги, и Вера решила попробовать. Собрала документы и подала заявку. Все прошло успешно.

«Квартира у нас большая - трехкомнатная. Ремонт делает супруг. Поменяли обои, покрасили потолки, завезли новую мебель. А вот район мы менять не стали. Остались там же, где живем уже почти 20 лет», - говорит медсестра.

Узнать больше о социальной ипотеке можно на сайте Минжилполитики Московской области.

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